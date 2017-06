11-06-2017, Politie.nl

Man aangehouden na mishandeling vrouw en bedreiging agenten

Groningen - De politie heeft zaterdagnacht op de Vismarkt een 32-jarige man uit Groningen aangehouden nadat hij een vrouw zou hebben mishandeld.

Deze vrouw, een 30-jarige inwoonster van de stad Groningen, is na de mishandeling ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Van haar zal een aangifte worden opgenomen. De verdachte verzette zich bij zijn aanhouding en was vanaf het eerste contact tot aan de insluiting zeer bedreigend naar de agenten. Hij dreigde ze dood te gaan schieten. De agenten doen hiervan aangifte, volgens het protocol GTPA. Onacceptabel De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt.