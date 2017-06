10-06-2017, Danielle Brugge & Michel Boekema

Motorrijder in de sloot bij Stedum

Stedum - Zondagavond heeft er op de Delleweg een eenzijdig verkeersongeval plaats gevonden met een motorrijder.

Door nog onbekende oorzaak raakte de motor rijder de macht over het stuur, waarna hij in de sloot tot stilstand kwam. Medewerkers van de ambulance hebben de motorrijder onderzocht op verwondingen. Of de bestuurder afgevoerd moest worden baar het ziekenhuis is niet bekend. Niels van bergingsbedrijf Dallinga kwam ter plaatse om de beschadigde motor uit de sloot te halen en af te voeren. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Delleweg tijdelijk gestremd.