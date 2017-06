11-06-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Taxibusje door brand verwoest op carpoolplaats bij de Punt

De Punt - Op de carpoolplaats langs de A28 bij De Punt is zondagmorgen een busje van een taxibedrijf door brand verwoest.

De brandweer van Eelde werd omstreeks kwart voor elf opgeroepen en kwam met spoed ter plaatse. Door middel van een straal hogedruk en schuim werden de vlammen gedoofd. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat het busje volledig uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

De chauffeur reed over de snelweg richting Assen toen de brand uitbrak. Hij slaagde er nog in de carpoolplaats te bereiken, kort hierna stond het busje in lichterlaaie.

