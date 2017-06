11-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Ravage verwoest pand bij daglicht goed zichtbaar (Video)

Hoogezand - Honderden mensen hebben zondag bij de restanten van de Welkoop en het meubelbedrijf Teakea gekeken. Een groot gedeelte van het pand is vannacht en vanochtend door een graafmachine gesloopt zodat de brandweer de resten van het pand goed kon blussen.

Na ongeveer 15 uur blussen vertrok de brandweer zondagochtend rond 09.00 uur naar de kazerne. Het terrein rondom het pand is afgesloten met hekken. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omdat het pand volledig is verwoest is het ook niet mogelijk om daar onderzoek naar te doen.