11-06-2017

Man valt uit scootmobiel

Groningen - De brandweer kreeg zondagmiddag een melding van een persoon te water in het stadspark in de stad.

Ter plaatse bleek een man uit een scootmobiel gevallen te zijn en deels in een sloot terecht kwam. De man raakte niet gewond. De brandweer heeft de man weer in zijn scootmobiel gezet. De ambulancedienst heeft de man nog wel even gecontroleerd. Na een kwartier keerde men terug.