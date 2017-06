11-06-2017, Patrick Wind 112Gr en Joey Lameris

Autobrand aan de Winschoterweg in Groningen.

Groningen - Op de Winschoterweg in Groningen is zondagmiddag een auto volledig uitgebrand.

De auto reed op de weg toen de auto vlam vatte. Er raakte niemand gewond. De brandweer had de brand snel onder controle. De weg was tijdelijk dicht. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak.