12-06-2017, 112Groningen

Vertraging door ongeluk op de N33 bij Zuidbroek

Zuidbroek - Op de N33 bij Zuidbroek is maandagochtend een auto gekanteld. De afslag richting Groningen was hierdoor enige tijd afgesloten voor het verkeer.

De auto ligt op zijn kant in de berm. Of de bestuurder gewond is geraakt, is niet duidelijk.