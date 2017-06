12-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Schuur uitgebrand Iepenlaan (Video)

Groningen - De brandweer kreeg maandagmorgen om 04:40 een melding van een woningbrand aan de Iepenlaan in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een schuur achter de woning. De schuur is volledig uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie sloot de straat af. Over de oorzaak is niks bekend. Er was veel schade. Salvage is opgeroepen voor het opnemen van de schade. Er raakte niemad gewond.