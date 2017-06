Tot 2016 werd dit race op Zandvoort gereden, maar nu dus in Assen. Vele race klassiekers werkten op hoge snelheid hun ronden af onder de blakende zon.

Great British is in 2017 weer terug op de kalender en wel op zondag 11 juni op het TT Circuit Assen. Dan vindt, in samenwerking met de Historische Auto Ren Club (HARC), de Historic Assen Trophy plaats, met een drietal aansprekende raceklassementen. De Historic Assen Trophy is na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het TT Circuit Assen. Waar Zandvoort al jaren een vaste baken is met de State of Art Historic Zandvoort Trophy zal Assen ook weer op de kalender staan. Dit evenement wordt georganiseerd door de Historische Auto Ren Club (HARC) in samenwerking met 402 Automotive.