11-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie

Nacontrole kledingzaak Herestraat

Groningen - De brandweer moest zondag aan het eindr van de middag uitrukken voor een nacontrole in een kledingzaak in de Herestraat.

De winkel medewerkers roken in de zaak een aparte lucht, hierop hebben zij de brandweer gebeld. De brandweer heeft een kort onderzoek gedaan in het pand. Wat de geur precies was is niet bekend.