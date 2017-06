12-06-2017, Michael Huising 112Gr.

Lifeliner 4 ingezet in Veendam

Veendam - Maandagavond rond 19.10 uur is de Lifeliner 4 geland in Veendam. Het MMT werd ter plaatse geroepen bij een noodgeval aan de Minervastraat.

Het toestel landde in de nabijgelegen Sannestraat. Wat er precies aan de hand was is niet bekend. Veel buurtbewoners namen een kijkje bij de helikopter.