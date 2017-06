13-06-2017, Facebook Politie

Getuigen gezocht van zware mishandeling

Appingedam - Op zondag 11 juni, omstreeks 02.20 uur is er in de Wijkstraat in Appingedam een persoon zwaar mishandeld.

Dit gebeurde ter hoogte van het grillrestaurant Istanbul. De politie komt graag in contact met mensen die wat hebben gezien of gehoord. Heb je informatie over deze mishandeling? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld misdaad Anoniem 0800-7000.