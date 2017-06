Appen achter het stuur



Dat appen tijdens het rijden gevaarlijk is, weten de meeste mensen wel. Toch appt een op de acht automobilisten nog wel eens achter het stuur. Bij bestuurders onder de 35 jaar ligt dat aantal nog veel hoger: daar zegt een kwart wel eens al rijdend een berichtje te sturen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen tijdens het rijden vaker met hun telefoon bezig zijn dan vrouwen. Opvallend is dat bijna iedereen appen achter het stuur gevaarlijk vindt, maar dat veel automobilisten het toch blijven doen. Check de infographic over afleiding in het verkeer.





A7? Attent



Onder het motto ‘A7? Attent!’ worden weggebruikers gewezen op veilig verkeersgedrag. Een motto met een dubbele betekenis: aan de ene kant staat ‘attent’ voor attentie, ergens aandacht voor hebben. Weggebruikers worden dus opgeroepen hun aandacht bij het verkeer te houden. Aan de andere kant staat ‘attent’ voor behulpzaam en vriendelijk omgaan met medeweggebruikers. Politie en Rijkswaterstaat roepen verkeersdeelnemers op de A7 dus ook op om zich sociaal in het verkeer te gedragen, dus verkeersdeelnemer te zijn met oog voor de medeweggebruikers. Kortom: als we allemaal attent zijn in het verkeer, en zowel de aandacht op de weg houden als vriendelijk omgaan met medeweggebruikers, komen we veilig thuis. De boodschap ‘A7? Attent!’ wordt onder andere verspreid via de website www.Rijkswegennoord.nl, facebook.com/rijkswegennoord en twitter.com/RijkswegenN.