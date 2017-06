14-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl & 112Groningen.nl

Koningin Máxima doopt nieuwe roos

Winschoten - Dinsdagmiddag vond zich in het Rosarium in Winschoten symposium Dé Roos plaats. Koningin Máxima woonde tijdens deze symposium het middagprogramma bij ze sprak onder andere met de rozenexperts.

Koningin Maxima onthulde een nieuwe bijzondere roos, voor deze gelegenheid werd de roos gedoopt met bronwater uit de ‘Ernst Casimir van Nassau bron’ uit Bad Nieuweschans.

Zij onthulde en doopte een nieuwe roos die haar naam draagt: Koningin Máxima.Het Rosarium bestaat 50 jaar en deze roos is speciaal gekweekt om dit te vieren.

Het Rosarium

Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het keuren en ontwikkelen van goede en vooral gezonde rozensoorten. In totaal zijn er in het Rosarium in Winschoten circa twintigduizend rozen te zien van 320 verschillende rassen.

De rozen bestaan uit onder andere klimrozen, stamrozen, patiorozen en bodembedekkende rozen. Bijna tachtig procent van de wereldproductie van rozenonderstammen wordt in de regio Winschoten gekweekt. Jaarlijks worden ongeveer zeventig miljoen onderstammen uit deze regio over de hele wereld geëxporteerd.

Roos Máxima

Roos Máxima is overigens morgen niet te koop in de bloemenwinkel. Het is een struikroos voor in de tuin en ze is waarschijnlijk dit najaar leverbaar.