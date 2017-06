14-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder gewond bij ongeluk

Sappemeer - Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A7 tussen Zuidbroek en Sappemeer.

Het slachtoffer botste door een nog onbekende oorzaak achterop een auto en kwam ten val. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld die even later ondersteuning kreeg van het MMT die met de helikopter op de A7 waren geland.

De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.