14-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Gaslucht Ypemaheerd Groningen

Groningen - Aan de Ypemaheerd in de stad kreeg de brandweer woensdagmorgen rond 09:00 een melding van een gaslucht.

Ter plaatse hing in het gebouw een sterke benzine lucht. De brandweer ging op onderzoek. Ook de politie en Enexis kwamen ter plaatse. Ook heeft men de woningbouw ingeschakeld. Het euvel was snel gevonden. In een schuurtje lag een plas benzine. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en keerde daarna terug.