14-06-2017, Sander Graafhuis 112Haren.nl

Opnieuw verdachte brand bij een woning aan de Jasmijnhof

Haren - Bij een woning aan de Jasmijnhof in Haren heeft dinsdagavond omstreeks kwart voor elf brand gewoed in een coniferenhaag/schutting. De brandweer werd opgeroepen en was snel ter plaatse.