14-06-2017, Politie.nl

Hennepkwekerij en vuurwapen aangetroffen in bedrijfspand

Wildervank - In een bedrijfspand aan de Meihuizenweg in Wildervank werd maandagavond 12 juni een professioneel opgezette hennepkwekerij aangetroffen. Twee mannen die op dat moment in het pand waren zijn aangehouden.