Na een inbraakalarm gingen agenten direct naar het pand aan de Pop Dijkemaweg. Daar zagen ze een man rommelen aan een deur. De verdachte bleek de nooddeur te hebben opgebroken met behulp van een koevoet. Hij werd direct aangehouden. Volgens de 55-jarige waren er nog meerdere mensen in het pand aanwezig. Agenten hebben met hulp van de politiehond gezocht maar niemand meer gevonden.

De verdachte had een fiets met inbrekersgereedschap bij zich. Achterop de fiets lagen een fotocamera met statief en twee koffers. Hij werd naar het politiebureau gebracht. Tijdens de fouillering van de verdachte vonden agenten een bolletje met vermoedelijk drugs. De spullen die de man bij zich had zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek.