14-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie, tekst M. Nuver

Slaapkamerbrand Vinkenstraat Groningen

Groningen - In de Vinkenstraat was woensdagmiddag door nog onbekende oorzaak een slaapkamerbrandje ontstaan.

De politie was ter plaatse en riep de brandweer erbij. Het was snel onder controle. De brandweer was onderweg naar een OMS alarm, maar dat bleek loos en ze werden toen naar deze melding doorgestuurd. Er was veel politie aanwezig.