14-06-2017, Marcel Klip

Tractor uitgebrand in Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - Tijdens het maaien van het land langs de Dijk in Zuidlaren is woensdagmiddag een tractor uitgebrand.

De tractor stond bij aankomst van de gealarmeerde brandweer van Zuidlaren al volledig in brand. De brand was snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.