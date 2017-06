14-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie

Één gewonde bij ongeval Julianaweg Groningen

Groningen - Op de A28 Julianaweg Haren richting Groningen is woensdagmiddag rond 16:30 uur een fors ongeval gebeurd. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen. De brandweer werd al snel gecanceld.

Een auto kwam door nog onbekende oorzaak uiteindelijk tegen een pilaar tot stilstand. De schade was fors. Een man is in een ambulance gecontroleerd en daarna overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. Het verkeer had hinder door het ongeval. Poort heeft de auto afgesleept en de Voa deed onderzoek ter plaatse.