14-06-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Gaslekkage na werkzaamheden in tuin in Leek

Leek - Woensdagavond even na half 8 is brandweer Leek uitgerukt voor een gaslekkage aan de George Wilhelmlaan.

Een bewoner was op zoek naar een put in de tuin, en had daarom een gat gegraven. Hierbij is een gasleiding geraakt en was er vrije uitstroom van gas. De brandweer is met prioriteit 1 ter plaatse gekomen en hebben de straat voor de veiligheid afgesloten. Het lek is eerst tijdelijk met tape gedicht en Enexis is vervolgens ingeschakeld om het lek definitief te dichten.