14-06-2017, Michael Huising 112Gr.

Auto verwoest door vuurzee op de N33

Veendam - Woensdag aan het eind van de middag werd er een autobrand gemeld op de N33.

Ter hoogte van hp 37.8 stond een Renault Scenic in brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het voertuig volledig in brand. Tijdens de bluswerkzaamheden was de weg volledig afgesloten tussen Veendam en Meeden. Berger Fruitema heeft het karkas van de auto afgevoerd.