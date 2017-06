15-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie

Waterlekkage Akerkhof Groningen

Groningen - In een zaak aan de Akerkhof was donderdagmiddag een melding van een waterlekkage in een meterkast. De oorzaak is onbekend.

Er waren geen details bekend over deze inzet. De brandweer heeft de situatie bekeken en een specialist zal het probleem verhelpen.