15-06-2017, Meternieuws.nl

Brand in bijkeuken woning in Peize

Peize - Een bijkeuken aan de Vrieserweg in Peize vatte donderdag in de namiddag vlam. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.

Over de omvang van de schade is niets bekend. De brandweer tikte een raam uit de woning om snel bij de vuurhaard te kunnen komen.