15-06-2017, Meternieuws.nl

Brand in schuur nabij Haulerwijk (Video)

EEN WEST/HAULERWIJK - Er ontstond donderdagavond brand in een schuur bij een woning aan de Leeksterweg tussen Een West en Haulerwijk.

De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Het vuur was ontstaan nadat brandbare vloeistoffen door de hitte van de zon vla had gevat. De buurman zag rook uit de schuur komen en ontdekte de brand en begon met de tuinslang te blussen. Toen de eigenaar ter plaatse kwam heeft hij met een mestvork geprobeerd de brandende flessen uit de schuur te verwijderen.

Dit lukte maar hij raakte hierbij wel aan z’n been licht gewond. Inmiddels was de brandweer gearriveerd die met een forse straal aan al het gevaar een einde maakte. Gelukkig bleef de oldtimer waaraan werd gewerkt bespaard voor het vuur en was er relatief dus ook weinig schade. Mede door de snelle actie van de buurman en de eigenaar.