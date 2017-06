16-06-2017, Martin Nuver

16 juni 2018: Tweede editie van de 112GroningenDag

Groningen - Met exact nog een jaar te gaan, kunnen wij vandaag met gepaste trots mededelen dat de voorbereidingen voor de tweede “112GroningenDag” in volle gang zijn.

De tweede editie van de 112GroningenDag wordt gehouden op zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur in MartiniPlaza Groningen. Het doel van de 112GroningenDag is de burger actief kennis te laten maken met hulpdiensten, over hun werk en taak bij een calamiteit en of hulpverlening. En belangrijker, de burger vooral te informeren over preventie en voorkomen van calamiteiten. En natuurlijk is het gewoon een hele plezierige, interessante dag voor jong en oud. De eerste editie werd gehouden op 28 mei 2016 en werd gelijk zo'n doorslaand succes, dat een vervolg niet kon uitblijven. Zowel van de ruim 60 aanwezige stands van hulpdiensten en bedrijven, als mede de bezoekers waren de reacties na afloop zeer enthousiast. Ruim 13.000 bezoekers kwamen naar Groningen, en dat bewijst gelijk hoe groot de belangstelling en interesse is, in ieders regionale veiligheid.

Wie er allemaal mee gaan doen wordt later dit jaar bekend gemaakt. Het is ons 15 jarig bestaan feestje.

112Groningen

In 2003 is de website 112groningen.nl opgericht door Martin Nuver uit Groningen. Het bleek een groot succes. Martin begon als één van de eerste in Nederland een 112 site. 112groningen.nl is met gemiddeld 50.000 unieke bezoekers per dag inmiddels uitgegroeid tot één van de best bekeken websites in de provincie Groningen. Dag en nacht staan ruim 30 fotografen en 11 videoteams klaar om verslag te doen van incidenten in de regio. In 2018 bestaat 112groningen.nl al weer 15 jaar.

112GroningenDag

Op 16 juni 2018 wordt in en om Martiniplaza in Groningen opnieuw een grootse “112groningenDag” door ons georganiseerd. Drie grote hallen en het buitenterrein zijn beschikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Op deze dag hopen wij met tal van doorlopende activiteiten en demonstraties naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers te mogen ontvangen in de Martiniplaza te Groningen. Na de zomer benaderen we iedereen weer en nu zijn er al voorbereidende gesprekken met partijen.

Nieuwe deelnemers: Heeft u wat geschikts voor deze dag en u was er de vorige keer er niet bij met uw bedrijf mail ons dan via [email protected]/* */, via het contactformulier of 0653701808 kunt u zich ook aanmelden, dan bekijken we hoe en wat en krijgt u van ons binnenkort informatie over op welke manier en hoe u mee kunt doen.

Zie ook een verslag van de 112GroningenDag 2016 hieronder.

Zie ook archief item