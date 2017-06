16-06-2017, Bron Oogtv.nl Ecco van Oosterhout

Veiligheidsregio Groningen huurt weinig externen in

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen huurt weinig extern personeel in en betaalt niet boven de Balkenende-norm.

Deze week werd bekend dat de Veiligheidsregio Noord-Holland bij de vorming veel externe expertise inhuurde ook boven de Balkenende-norm ,terwijl aan de andere kant bezuinigd werd op brandweerpersoneel. De Veiligheidsregio Groningen heeft geen personeelsinhuur gehad boven de norm. De inhuur bedroeg over 2014-2016 6,4% ,dit percentage loopt jaarlijks terug. De regio bezuinigt niet op de brandweerzorg. Personeel wordt alleen ingehuurd bij drukte, ziekte of als kennis ontbreekt. In volgende rapportages zal de regio de cijfers voor ingehuurd extern personeel apart opvoeren.

(Tekst: Oogtv.nl)