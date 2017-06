17-06-2017, Joey Lameris /Lameris Fotografie

Vuurkorf zorgt voor brandlucht in woning

Groningen - De brandweer van de stad moest vrijdagavond uitrukken voor een brandgerucht aan de Verlengde Lodewijkstraat.

De bewoners van een woning hadden de brandweer gebeld omdat er een sterke brandlucht in hun woning was. Ter plaatse heeft de brandweer meteen een controle gedaan in de woning, zekwamen uit bij de afzuiginstallatie.

Na een kort rondje door het woningencomplex werd de oorzaak al snel duidelijk. Boven op het gebouw stond een vuurkorf in de brand. De afzuiginstallatie heeft blijkbaar de rook de woningen ingeblaast. Na 30 minuten keerde men weer terug naar de kazerne.