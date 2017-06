17-06-2017, Patrick Wind 112Gr. /onder redactie Martin Nuver

Bestuurder vlucht weg van ongeval op N46

Groningen - Op de N46 thv hectometerpaal 8.8 heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden.

De bestuurder is vervolgens in een rode auto gestapt en gevlucht. De politie heeft een burgernet melding uitgegeven. De bestuurder die vermoedelijk onder invloed was raakte de macht over het stuur kwijt in een bocht en ramde de vangrail.

Daarna tolde de auto over de weg en kwam tot stilstand. De politie deed onderzoek ter plaatse. Berger Poort heeft de auto afgesleept. Een getuige en een vrouw zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor.