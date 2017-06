17-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl & Video Gerrie de Groot 112Gr. & Coen Hoogstraaten

Grote brand P. Van Dijkstraat in Winschoten (Video)

Winschoten - De brandweer van Winschoten kreeg omstreeks 06:00 uur een melding van een brand aan de P. van Dijkstraat in Winschoten. De brand bleek te zijn in een voormalig pand van Acantus.







Om tien voor acht gaf de brandweer het sein brand meester. De politie gaat in het pand onderzoek doen naar de oorzaak.





