17-06-2017, Martin Nuver

Kind vast onder kerktafeltje

Groningen - Zaterdagmiddag rond 12:00 uur moest de brandweer en ambulancedienst naar de Oosterkerk aan de E.Thomassen a Thuessinklaan in de stad.

Een kind was onder een kerktafel vast komen te zitten aldus de persvoorlichtster van de brandweer. Het kind was snel weer bevrijd. De ambulance kwam nog even korrt kijken.