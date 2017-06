17-06-2017, Dg Fotografie

Auto botst frontaal op boom

Nieuwe Pekela - Een enorm harde knal. Zo omschrijft een bewoonster van een woning nabij het ongeval. Zaterdagmiddag moesten de hulpdiensten uitrukken voor een verkeersongeval op de J.R. Stuutstraat in Nieuwe Pekela.

De bestuurder van een personenauto reed over deze weg vanuit de richting Stadskanaal in de richting van het centrum van Nieuwe Pekela toen het mis ging.

Door nog onbekende oorzaak kwam de de jongeman met zijn wagen in de berm waarna hij in volle vaart een boom ramde. Na de klap vloog de voorkant van de wagen in brand. Omstanders wisten de brand met een poederblusser te blussen en hiermee erger te voorkomen. De bestuurder bleek na controle in een ambulance lichtgewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De wagen was total loss en moest worden afgesleept door Fruitema berging uit Oude Pekela.

Dennie Gaasendam