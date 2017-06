18-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Inval in cafe aan de Korreweg te Groningen (Video)

Groningen - Aan de Korreweg/ Eerste Hunzestraat in de stad heeft de politie zaterdagavond een geplande inval gedaan in een café.

In ieder geval was er één aanhouding. Het ging om café Bert en Ernie. Zondag meer info hierover. Tv Noord