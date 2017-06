18-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Ernstig ongeval Pleiadenlaan Groningen (Video)

Groningen - Op de Pleiadenlaan in de stad heeft zaterdagavond rond 00:00 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden.

Een scooter kwam in aanraking met een auto. Er was veel schade. De man is na aanzien ernstig gewond naar een ziekenhuis vervoerd. De VOA deed onderzoek. Een voorrangsfout is vermoedelijk de oorzaak.