17-06-2017, Marc Dol 112Gr.

Zoekactie in water Nieuw-Buinen

Nieuw Buinen - De brandweer van Stadskanaal werd zaterdagavond opgeroepen om assistentie aan de politie te verlenen aan de Kalmoes in Nieuw-Buinen.

Ter plaatse vond een zoekactie in het water plaats. Waar men naar zocht is niet bekend. Een van de buurtbewoners liet weten dat in de buurt van het water wat kleding, een sleutel en een telefoon was gevonden. Uit voorzorg werd het water doorzocht.

Voor zover bekend hebben de hulpdiensten geen persoon in het water aangetroffen. Wel heeft de politie enkele zakken met spullen meegenomen naar het bureau.