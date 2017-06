18-06-2017, Mark Heikens 112Gr.

Coniferenbrand aan de Oosterweren in Wagenborgen (video)

Wagenborgen - Opnieuw is er in Wagenborgen een rij coniferen in vlammen op gegaan. Dit maal aan de Oosterweren.

De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 02.25 uur opgeroepen voor een buitenbrand. De gealarmeerde brandweer kwam met spoed ter plaatsen en wist een felle uitslaande brand in een rij coniferen snel te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. De politie zal hier onderzoek naar doen. De brandweer van Wagenborgen heeft de afgelopen tijd hun handen vol aan buitenbranden. Zo gingen er aan de Verbindingsweg een aantal week geleden ook een rij coniferen in vlammen op en aan de Kerkstraat. Als de branden verbrand met elkaar hebben, is onduidelijk.