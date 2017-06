18-06-2017, Politie.nl

Politie onderzoekt straatroof

Groningen - De politie onderzoekt de beroving van een vrouw kort nadat ze uit haar auto was gestapt. De 37-jarige vrouw uit Groningen reed met haar auto in de Kajuit waar ze parkeerde.

Ze stapte uit en werd daarna direct aangevallen door een onbekende jongeman. Deze greep haar tas en sloeg en schopte haar. Daarna ging hij er met haar tas vandoor. De dader is een jongeman die in het zwart gekleed was. De politie is op zoek naar eventuele getuigen. Hebt u zaterdagavond 17 juni rond half twaalf in de Kajuit iets gezien en hebt u informatie over deze zaak, neem dan contact op met de politie in Groningen via ons nummer 0900 8844. U kunt uw informatie ook anoniem kwijt aan ‘M’ op het nummer 0800 7000.