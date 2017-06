18-06-2017, Martin Nuver& Patrick Wind & Joey Lameris

Gewonde bij woningbrand Meeuwerderweg (Video)

Groningen - Aan de Meeuwerderweg in de stad zijn zondagmorgen meerdere panden verwoest door een forse brand. Bij aankomst stond 1 persoon in de dakgoot.

De brandweer kreeg rond 06:00 de melding binnen. De rook was al van afstand te zien. Er was 1 gewonde. De brandweer had rond 07:00 het vuur onder controle. De weg was afgesloten. Over de oorzaak is niks bekend. In totaal zijn er drie woningen bij betrokken. Salvage zal komen voor de schade.

