Hij droeg een zwarte trui en een zwarte pet. Na de melding heeft de politie een zoekactie in de directe omgeving gehouden. De verdachte is nog niet aangetroffen. De politie is op zoek naar eventuele getuigen. Hebt u zondagmorgen 18 juni tussen half zes en zes uur de taxi in de Zilverlaan gezien en hebt u informatie over deze zaak, neem dan contact op met de politie in Groningen via ons nummer 0900 8844. U kunt uw informatie ook anoniem kwijt aan ‘M’ op het nummer 0800 7000.