In de trein van Maartenshoek naar Hoogezand zaten twee jongens zonder geldig vervoersbewijs. Toen zij daarop werden aangesproken door de conductrice, probeerde één van de jongens naar de uitgang te rennen. De conductrice versperde echter de weg, maar moest dit bekopen met een klap in het gezicht. De 15-jarige jongen uit Hoogezand is door treinpersoneel in bedwang gehouden en op het station in Hoogezand overgedragen aan de politie. De conductrice heeft aangifte gedaan. De andere jongen kreeg een bekeuring voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

Leeuwarden

In de trein vanuit Zwolle richting Leeuwarden had een 44-jarige man uit Den Dolder verschillende vrouwelijke treinpassagiers lastig gevallen. Hij sprak de man hierop aan, maar die begon direct te schreeuwen en uitte diverse beledigingen. Ook toen de gealarmeerde politie er bij was, bleef hij beledigende en bedreigende woorden roepen. Uiteindelijk zagen agenten zich genoodzaakt de man aan te houden voor het verstoren van de openbare orde. De man verzette zich hierbij hevig, trapte om zich heen en spuugde treinpersoneel in het gezicht. Hij is met gepast geweld naar de grond gewerkt. Bij het overzetten in de arrestantenbus gaf hij nog een kopstoot aan één van de agenten.

Agressie en geweld wordt niet getolereerd

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers en anderen met een publieke taak onacceptabel. Zij hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren een specifieke aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist. Kijk voor meer informatie op politie.nl.