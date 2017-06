18-06-2017, Wim Henstra 112Gr.

TL-balk vat vlam in schuur van boerderij

Groningen - Aan de Warffumerweg in Rasquert stond zondagavond om 20:55 uur een TL- balk in de brand In de schuur van een boerderij. Er was kortsluiting ontstaan aldus de woordvoerder.

De boer had de brand zelf al geblust. De brandweer controleerde alles nog even. Al snel keerde men terug naar de kazerne.