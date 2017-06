18-06-2017, Gerrie de Groot/ OldambtNu.nl

Auto brandt volledig uit in Heiligerlee (video)

Heiligerlee - Op een erf aan de Halteweg in Heiligerlee is zondagavond een geparkeerde auto in de brand gevlogen.

De brandweer van W was snel ter plaatse, maar konden niet meer voorkomen dat de auto verwoest raakte door de felle brand.