18-06-2017, www.Meternieuws.nl

Dodelijk motorongeval op Valtherdijk in Valthermond (Video)

Valthermond - Op de Valtherdijk in Valthermond is zondag in de namiddag een motorrijder(39) uit Valthermond om het leven gekomen.

Dat gebeurde in een flauwe bocht waar het slachtoffer van de weg raakte. De verkeersanalisten van de politie deden ter plaatse onderzoek en legden de sporen vast.