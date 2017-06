19-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Twee doden bij ongeval Ten post (Video)

Ten Post - Aan de Woldjerweg in Ten Post is maandagmorgen een auto in een sloot aangetroffen.

De hulpdiensten rukten met veel voertuigen uit, maar hulpverlening mocht niet meer baten. In de auto zaten twee inzittenden en die kwamen bij het ongeluk beide om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, de politie doet het ter plaatse onderzoek naar. Update 10:45 uur: De personen zijn naar het mortuarium gebracht en politie gaat door met het onderzoek. Tv Noord Dvhn