Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam op maandagochtend 19 juni een melding binnen van een voorbijganger, dat er een personenauto in een sloot langs de Woldjerweg zou liggen. De auto zou in een smalle sloot liggen en vanaf de weg slecht te zien zijn. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bij deze auto bleek dat de beide inzittenden al waren overleden.

De Verkeersongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan. Daaruit is in elk geval gebleken dat de auto in een flauwe bocht rechtdoor is gereden en tegen een damwand in de sloot tot stilstand is gekomen. Nader onderzoek moet duidelijkheid geven over hoe dat heeft kunnen gebeurden. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden. Ook daar wordt nog onderzoek naar gedaan.