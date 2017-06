19-06-2017, Mark Heikens 112Gr.

Getuigen gezocht van branden in Wagenborgen

Wagenborgen - De laatste maanden zijn er in Wagenborgen meerdere branden geweest.

Door de branden werden coniferenhagen, schuttingen en kledingcontainers behoorlijk beschadigd. In een aantal gevallen zijn er aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting.

Mocht je informatie hebben over deze branden, neem dan contact op via 0900-8844 of Meld misdaad Anoniem 0800-7000.