19-06-2017, Klaas Bouman ingezonden

Gaslek aan de Nassaulaan in Appingedam

Appingedam - De brandweer van Delfzijl is maandagmorgen uitgerukt voor een aardgaslekkage aan de Nassaulaan in Appingedam

Tijdens werkzaamheden is er een lek ontstaan in een gasleiding. De brandweer heeft het lek provisorisch gedicht. Monteurs van netbeheerder Enexis hebben de definitieve reparatie uitgevoerd