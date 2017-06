20-06-2017, Jeroen Bos & Quintin Stoetman & Melarno Kraan 112gr.

Pannetje op het vuur zorgt voor woningbrand

Winschoten - In een woning aan de Bosstraat in Winschoten woedde dinsdagochtend een kleine brand. In de woning bleek brand te zijn ontstaan door een pannetje op het vuur.

De hulpdiensten, waaronder drie brandweerwagens, twee ambulances en de traumahelikopter rukten uit. Dat laatste bleek niet nodig en keerde om boven Winschoten. Waarschijnlijk rukten de hulpdiensten fors uit omdat zich een persoon in de woning bevond. Na controle door het ambulance personeel hoefde het slachtoffer niet mee naar het ziekenhuis.